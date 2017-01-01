США и Турция провели первое наземное патрулирование в Сирии

МИД Сирии рассматривает действия США и Турции как "вопиющее нарушение международного права".

Вооруженные силы Турции и США утром в воскресенье провели первое наземное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат, где планируется создать буферную зону безопасности. Об этом сообщает Анадолу 8 сентября со ссылкой на минобороны Турции.

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"В патрулировании приняли участие шесть бронетранспортеров ВС Турции, которые в 10.00 по местному времени пересекли границу с Сирией на юге района Акчакале провинции Шанлыурфа. С сирийской стороны границы турецких военных ожидали американские военные. Состоялся обмен мнениями по реализации плана патрулирования", – говорится в сообщении.

Затем совместный военный конвой направился к городу Таль-Абьяд, расположенному в 25 км от турецко-сирийской границы. Здесь турецкие военные провели наблюдения. Патрулирование было продолжено в южном направлении. Весь процесс занял около трех часов.

Колонну турецких БТР, возвращающихся к границе с Сирией, встретили ударные вертолеты ATAK.. Также в патрулировании были задействованы БПЛА.

В свою очередь МИД Сирии заявил, что рассматривает как агрессию совместное наземное патрулирование Турции и США, сообщает ТАСС. Дамаск считает, что "этот шаг представляет собой агрессию и направлен на затягивание кризиса в Сирии". Кроме того, представители режима Башара Асада рассматривают подобные действия как "вопиющее нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности страны".

Напомним, в начале августа США и Турция объявили о буферной зоне безопасности в Сирии. Для этой цели страны создали координационный центр, который базируется в Турции.

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