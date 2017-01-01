В Турции поприветствовали обмен пленными между Украиной и РФ

Турция продолжит поддерживать основы территориальной целостности и суверенитета Украины.

В Турции официально поздравили Украину и Россию с обменом пленными.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства иностранных дел Турции, передает УНН.

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“Мы приветствуем обмен пленными, который состоялся сегодня (вчера, 7 сентября, - ред.), между Украиной и Российской Федерацией. Мы приветствуем все стороны с их конструктивным подходом, в частности руководство Украины и России, что способствовало этому позитивному развитию событий“, - говорится в заявлении.

В министерстве также заверили, что Турция продолжит поддерживать основы территориальной целостности и суверенитета Украины, а также все усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе.

В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

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