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В Турции поприветствовали обмен пленными между Украиной и РФ

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Турция продолжит поддерживать основы территориальной целостности и суверенитета Украины.
Власти Турции поздравили Украину и РФ с обменом пленными
Власти Турции поздравили Украину и РФ с обменом пленными
EPA/UPG

В Турции официально поздравили Украину и Россию с обменом пленными.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства иностранных дел Турции, передает УНН.

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“Мы приветствуем обмен пленными, который состоялся сегодня (вчера, 7 сентября, - ред.), между Украиной и Российской Федерацией. Мы приветствуем все стороны с их конструктивным подходом, в частности руководство Украины и России, что способствовало этому позитивному развитию событий“, - говорится в заявлении.

В министерстве также заверили, что Турция продолжит поддерживать основы территориальной целостности и суверенитета Украины, а также все усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе.

В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

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Теги: обмен пленными, Россия, Украина, Турция, война, Донбасс
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