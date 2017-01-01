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Российский кандидат в депутаты от КП скончался после обхода избирательных участков

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Чистяков умер в магазине по пути домой после того, как вышел из избирательного участка.
Реанимационные мероприятия результата не дали, смерть наступила в присутствии врачей
Реанимационные мероприятия результата не дали, смерть наступила в присутствии врачей
EPA/UPG

В России 8 сентября кандидат в депутаты Волгоградской областной думы от Коммунистической партии 49-летний Вадим Чистяков скончался после посещения избирательных участков. 

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретаря региональной избирательной комиссии.

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"В Краснооктябрьском районе Волгограда один из кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы, выдвинутый избирательным объединением, скончался после планового обхода избирательных участков", - рассказал секретарь избиркома.

Агентство пишет, что Чистяков умер в магазине по пути домой после того, как вышел из избирательного участка.

По информации регионального комитета здравоохранения, сообщение о том, что человеку стало плохо в магазине по улице Менделеева, 15, поступило в 9:56. Как отметили в ведомстве, скорая помощь прибыла по адресу в 10:04. Реанимационные мероприятия результата не дали, смерть наступила в присутствии врачей.

Как сообщалось, 8 сентября в России проводят единый день голосования.

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Теги: Россия, коммунисты, выборы
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