ЕС не согласится на отсрочку Brexit - МИД Франции

Европейский Союз не согласится отсрочить дату Brexit, как этого просит британский парламент, сообщает Reuters.

"Это очень волнует. Британцы должны сказать нам, чего они хотят... Мы не собираемся делать это каждые три месяца", — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя вопрос отсрочки Brexit.

Накануне британская оппозиция приняла законопроект, который заставит британское правительства Бориса Джонсона добиваться трехмесячной отсрочки Brexit . Ожидается, что королева Елизавета подпишет закон в понедельник.

Законопроект предусматривает, что премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения.

По истечении этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

При этом в самом британском правительстве заявляют, что придерживаются своего плана Brexit и не будут добиваться переноса даты выхода Британии из ЕС.