В ЕС рассказали, где самый дорогой алкоголь

По данным статистического ведомства Европейского союза, самый высокий уровень цен на алкоголь был зафиксирован в Финляндии.

Евростат обнародовал индексы цен на алкогольные напитки в Европейском союзе (ЕС) за 2018 год.

По данным статистического ведомства ЕС, самый высокий уровень цен на алкоголь был зафиксирован в Финляндии - 182% от среднего по Евросоюзу. Далее идут Ирландия (177%) и Швеция (152%). Дорогой алкоголь в Греции - 133% и Великобритании - 129%, Эстонии - 126% и Дании - 124% от среднего уровня.