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Госдеп США выпустил заявление по обмену пленными

Комментариев: 1
В Госдепе США заявили, что "рады видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной".
Госдеп США приветствовал обмен пленными
Госдеп США приветствовал обмен пленными
cnet.com
 
Соединенные Штаты приветствуют сообщение об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией, в обмен на 35 заключенных, переданных Украиной, говорится в заявлении Государственного департамента США.
 
Как отмечается в заявлении, США последовательно призывали освободить 24 украинских моряков, задержанных Россией после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также Олега Сенцова и других политических заключенных.
 
"Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев, включая членов крымскотатарской общины, которые несправедливо заключены в тюрьму", - говорится в заявлении.
 
 
В Госдепе США заявили, что "рады видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной".
 
"Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности достижению дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского", - отмечается в заявлении.
 
Напомним, Дональд Трамп считает, что обмен удерживаемыми лицами, осуществленный между Россией и Украиной, может стать первым шагом к миру.
 
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Теги: США, Украина-Россия, госдепартамент США, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
всем_пока    08.09.2019, 19:20
Оценка:  -1
всем_пока
А пиндосия в этом деле с какого боку?
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