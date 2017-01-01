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Француженка покончила с собой в Великобритании из-за Brexit

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Женщина пропала еще в марте, накануне изначально планировавшейся даты Brexit. После того, как она вышла из дома, ее никто не видел.
Выход Великобритании из ЕС уже уносит жизни
Выход Великобритании из ЕС уже уносит жизни
 
76-летняя француженка Мари-Луиза Дэвис, которая 50 лет прожила в Великобритании, свела счеты с жизнью из-за выхода страны из Евросоюза, сообщает Daily Mail.
 
Женщина пропала еще в марте, накануне изначально планировавшейся даты Brexit. После того, как она вышла из дома, ее никто не видел.
 
Тело Дэвис удалось обнаружить только два дня назад в затопленном поле.
 
Согласно результатам следствия, это был суицид. Среди возможных причин эксперты трагедии называют политические волнения и смерть любимого домашнего питомца.
 
Однако ее муж утверждает, что Дэвис могла решится на такой шаг из-за тревоги по поводу Brexit.
 
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет просить у Брюсселя об отсрочке выхода из Европейского союза.
 
4 сентября палата общин парламента Великобритании в третьем чтении приняла законопроект, который обязывает правительство премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить выход страны из состава Европейского союза на три месяца — до 31 января 2020 года.
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Теги: суицид, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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