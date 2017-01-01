Француженка покончила с собой в Великобритании из-за Brexit

Женщина пропала еще в марте, накануне изначально планировавшейся даты Brexit. После того, как она вышла из дома, ее никто не видел.

Выход Великобритании из ЕС уже уносит жизни

76-летняя француженка Мари-Луиза Дэвис, которая 50 лет прожила в Великобритании, свела счеты с жизнью из-за выхода страны из Евросоюза, сообщает Daily Mail.

Женщина пропала еще в марте, накануне изначально планировавшейся даты Brexit. После того, как она вышла из дома, ее никто не видел.

Тело Дэвис удалось обнаружить только два дня назад в затопленном поле.

Согласно результатам следствия, это был суицид. Среди возможных причин эксперты трагедии называют политические волнения и смерть любимого домашнего питомца.

Однако ее муж утверждает, что Дэвис могла решится на такой шаг из-за тревоги по поводу Brexit.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет просить у Брюсселя об отсрочке выхода из Европейского союза

4 сентября палата общин парламента Великобритании в третьем чтении приняла законопроект, который обязывает правительство премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить выход страны из состава Европейского союза на три месяца — до 31 января 2020 года.