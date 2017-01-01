Нетаньяху перепутал Бориса Джонсона с Борисом Ельциным

Когда Нетаньяху указали на ошибку он улыбнулся и сказал, что просто проверял, внимательно ли его слушают.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с первым президентом России Борисом Ельциным, сообщает Haaretz.

"Я вернулся из очень приятного визита в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", — сказал Нетаньяху во время заседания правительства.