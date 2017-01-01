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Нетаньяху перепутал Бориса Джонсона с Борисом Ельциным

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Когда Нетаньяху указали на ошибку он улыбнулся и сказал, что просто проверял, внимательно ли его слушают.
Джонсона спутали с тезкой из России
Джонсона спутали с тезкой из России
 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с первым президентом России Борисом Ельциным, сообщает Haaretz.
 
"Я вернулся из очень приятного визита в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", — сказал Нетаньяху во время заседания правительства.
 
Присутствующие сразу же его поправили на Джонсона. На что Нетаньяху улыбнулся и сказал, что он просто проверял, внимательно ли его слушают.
 
Напомним, что накануне британская оппозиция приняла законопроект, который заставит британское правительства Бориса Джонсона добиваться трехмесячной отсрочки Brexit. Ожидается, что королева Елизавета подпишет закон в понедельник.
 
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Теги: Борис Ельцин, Нетаньяху, Великобритания, Борис Джонсон
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Источник: korrespondent.net

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