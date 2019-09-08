В Австралии проходит фестиваль воздушных змеев

Большой популярностью пользуется воздушный змей-кит и змей в виде одного из символов Австралии — коалы.

В Австралии проходит The Festival of the Wind (Фестиваля ветра), в рамках которого ярких и креативных воздушных змеев запускают с пляжа Бонди в Сиднее, Австралия.

Фестиваль ветра — один из крупнейших и самых известных кайт-фестивалей в мире. Местные власти и полиция опасаются, что это место может стать потенциальной целью для нападения, сообщает Mail Online. Фестиваль в Австралии Большой популярностью пользуется воздушный змей-кит и змей в виде одного из символов Австралии — коалы. Colorful and creative kites adorn the Festival of the Winds, Australia's largest kite festival, in Sydney's Bondi pic.twitter.com/JwkIJJg9k1 — CGTN (@CGTNOfficial) 8 сентября 2019 г.