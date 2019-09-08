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В Австралии проходит фестиваль воздушных змеев

Комментариев: 2
Большой популярностью пользуется воздушный змей-кит и змей в виде одного из символов Австралии — коалы.
Фестиваль воздушных шаров
Фестиваль воздушных шаров
 
В Австралии проходит The Festival of the Wind (Фестиваля ветра), в рамках которого ярких и креативных воздушных змеев запускают с пляжа Бонди в Сиднее, Австралия. 
 
Фестиваль ветра — один из крупнейших и самых известных кайт-фестивалей в мире.
 
Местные власти и полиция опасаются, что это место может стать потенциальной целью для нападения, сообщает Mail Online. 
Фестиваль в Австралии
Большой популярностью пользуется воздушный змей-кит и змей в виде одного из символов Австралии — коалы.
 
Ожидается, что фестиваль посетит от 70 000 до 80 000 человек.
 
Напомним, что на северо-востоке Франции прошел крупнейший фестиваль воздушных шаров. Об этом сообщает Le Soir.
 
 
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Теги: Австралия, фестиваль, воздушный змей
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Юдзиро2019    08.09.2019, 22:01
Оценка:  -1
Юдзиро2019
wahmurkadurnaya
О каком зеленом змее в России, говорить шароварник с хохлосрании, которая занимает 2 место по употреблению вино-водочных изделий, среди бывших республик СССР.
wahmurkadurnaya    08.09.2019, 21:46
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
Це що, альтернатива цапському хвестивалю вічного зеленого змія?
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