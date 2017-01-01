Дата саммита нормандской четверки не назначена – Песков
Даты новой встречи "нормандской четверки" пока нет, но есть понимание ее необходимости, заявили в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о готовности лидеров РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона к участию в саммите "нормандской четверки", сообщают российские СМИ в воскресенье, 8 сентября.
По словам представителя Кремля, конкретных дат проведения саммита "нормандского формата" пока нет.
"Есть взаимное понимание, что этот формат нужно проводить вскоре, но для этого нужна соответствующая подготовка", – отметил Песков.
Напомним, ранее Путин и Макрон подтвердили готовность к саммиту в "нормандском формате". Президенты РФ и Франции считают, что нынешнее положение дел позволит это сделать.
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