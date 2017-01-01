Дата саммита нормандской четверки не назначена – Песков

Даты новой встречи "нормандской четверки" пока нет, но есть понимание ее необходимости, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о готовности лидеров РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона к участию в саммите "нормандской четверки", сообщают российские СМИ в воскресенье, 8 сентября.



По словам представителя Кремля, конкретных дат проведения саммита "нормандского формата" пока нет.







Успех есть. Что нужно для нормандской встречи "Есть взаимное понимание, что этот формат нужно проводить вскоре, но для этого нужна соответствующая подготовка", – отметил Песков.

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