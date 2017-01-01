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У берегов США перевернулось судно

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Спасатели ведут поиски четырех членов экипажа грузового судна, которое перевернулось и загорелось у побережья Джорджии.
Судно Golden Ray перевернулось у берегов США
Судно Golden Ray перевернулось у берегов США
Скриншот

Грузовое судно Golden Ray перевернулось у атлантического побережья американского штата Джорджия, сообщает Береговая охрана США в понедельник, 9 сентября.
 
Судно направлялось в город Балтимор, а в качестве груза перевозило автомобили.
 
Спасатели эвакуировали 20 из 24 членов экипажа. Судьба оставшихся четырех человек пока неизвестна. На судне начался пожар, что затрудняет поиски людей.
 
Напомним, в ночь на 2 сентября у берегов Калифорнии произошел пожар на судне Conception. Спасатели обнаружили 25 тел погибших.

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Теги: США, судно, корабль, кораблекрушение
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Источник: korrespondent.net

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