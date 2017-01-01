У берегов США перевернулось судно
Спасатели ведут поиски четырех членов экипажа грузового судна, которое перевернулось и загорелось у побережья Джорджии.
Грузовое судно Golden Ray перевернулось у атлантического побережья американского штата Джорджия, сообщает Береговая охрана США в понедельник, 9 сентября.
Судно направлялось в город Балтимор, а в качестве груза перевозило автомобили.
Спасатели эвакуировали 20 из 24 членов экипажа. Судьба оставшихся четырех человек пока неизвестна. На судне начался пожар, что затрудняет поиски людей.
Напомним, в ночь на 2 сентября у берегов Калифорнии произошел пожар на судне Conception. Спасатели обнаружили 25 тел погибших.
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