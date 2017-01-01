Душевнобольная женщина "заминировала" дом президента Словакии

Дом президента Словакии Зузаны Чапутовой "заминировала" пациентка психиатрической лечебницы.



Полиция в Словакии в воскресенье, 8 сентября, получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка, сообщает РИА Новости.

Правоохранители предприняли все необходимые экстренные меры. Угроза оказалась ложной.

Позже была задержана сообщившая о бомбе женщина. Она оказалась пациенткой психиатрической лечебницы.

Напомним, ранее в Киеве и Одессе были массовые "минирования", а в Днепре "заминировали" редакции четырех СМИ.

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