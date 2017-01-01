В Японии 900 тысяч домов обесточены из-за тайфуна
Как минимум двадцать человек пострадали из-за обрушившегося на Японию тайфуна Факсай.
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном Факсай.
Из-за стихии порядка 20 человек получили ранения в соседней с Токио префектуре Тиба и ее окрестностях.
Кроме того, сильные дожди там стали причиной оползня.
Напомним, ранее в Таиланде из-за шторма погибли 16 человек. На Багамских островах количество жертв урагана Дориан достигло 44 человек.
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