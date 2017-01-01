В Германии на фестивале еды произошел взрыв: пострадали 14 человек
Взрыв могла спровоцировать попавшая на раскаленную жаровню вода - в момент ЧП во Фройденберге шел дождь.
Как минимум 14 жителей города Фройденберг (Северный Рейн – Вестфалия, Германия) пострадали в воскресенье, 8 сентября, при взрыве на фестивале еды, сообщает FOCUS Online.
Взрыв прогремел на празднике, который проходил под открытым небом. Предположительно, взрыв мог произойти из-за воды, попавшей в жаровню, поскольку на момент инцидента шел дождь.
Из 14 пострадавших шестеро человек были госпитализированы в очень тяжелом состоянии. Начато уголовное расследование.
Напомним, ранее в Бельгии мощный взрыв уничтожил несколько домов.
Напомним, ранее в Бельгии мощный взрыв уничтожил несколько домов.
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