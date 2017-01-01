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В Германии на фестивале еды произошел взрыв: пострадали 14 человек

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Взрыв могла спровоцировать попавшая на раскаленную жаровню вода - в момент ЧП во Фройденберге шел дождь.
В Германии произошел взрыв
В Германии произошел взрыв
Reuters (архів)

Как минимум 14 жителей города Фройденберг (Северный Рейн – Вестфалия, Германия) пострадали в воскресенье, 8 сентября, при взрыве на фестивале еды, сообщает FOCUS Online.
 
Взрыв прогремел на празднике, который проходил под открытым небом. Предположительно, взрыв мог произойти из-за воды, попавшей в жаровню, поскольку на момент инцидента шел дождь.
 
Из 14 пострадавших шестеро человек были госпитализированы в очень тяжелом состоянии. Начато уголовное расследование.


Напомним, ранее в Бельгии мощный взрыв уничтожил несколько домов.

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Теги: Германия, взрыв, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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