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Землетрясение в Китае: возросло число пострадавших

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В результате произошедшего в Китае землетрясения один человек умер, еще 63 – пострадали.
Разрушения после землетрясений в Китае
Разрушения после землетрясений в Китае
АР (архив)

В Китае вследствие землетрясения, прошедшего в воскресенье, 8 сентября, возросло число пострадавших, сообщает The Wahington Post.
 
Сейчас количество раненных – 63 человека. Также ранее сообщалось об одном погибшем. В результате землетрясения в нескольких городах Китая наблюдаются массовые разрушения.
 
Местные власти объявили об эвакуации около 2400 человек.

У берегов Фиджи произошло разрушительное землетрясение

Напомним, землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе Китая в уезде Вэйюань города Нэйцзян провинции Сычуань в ночь на 8 сентября.

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Теги: Китай, Землетрясения, землетрясение, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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