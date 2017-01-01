Землетрясение в Китае: возросло число пострадавших
В результате произошедшего в Китае землетрясения один человек умер, еще 63 – пострадали.
В Китае вследствие землетрясения, прошедшего в воскресенье, 8 сентября, возросло число пострадавших, сообщает The Wahington Post.
Сейчас количество раненных – 63 человека. Также ранее сообщалось об одном погибшем. В результате землетрясения в нескольких городах Китая наблюдаются массовые разрушения.
Местные власти объявили об эвакуации около 2400 человек.
У берегов Фиджи произошло разрушительное землетрясение
Напомним, землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе Китая в уезде Вэйюань города Нэйцзян провинции Сычуань в ночь на 8 сентября.
У берегов Фиджи произошло разрушительное землетрясение
Напомним, землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе Китая в уезде Вэйюань города Нэйцзян провинции Сычуань в ночь на 8 сентября.
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