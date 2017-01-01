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США надеются на возвращение всех пленных украинцев

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Соединенные Штаты продолжают поддерживать народ Украины, заверил советник президента Джон Болтон.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной. 
 
"Этот обмен заключенными – важное событие. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединятся со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины", – написал Болтон  в Twitter в ночь на 9 сентября.
 
Комментарий Болтона последовал после того, как ранее на эту тему высказался президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал состоявшийся обмен "гигантским шагом к миру"

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Теги: США, Украина-Россия, Болтон, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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