США надеются на возвращение всех пленных украинцев

Соединенные Штаты продолжают поддерживать народ Украины, заверил советник президента Джон Болтон.



Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной.

"Этот обмен заключенными – важное событие. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединятся со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины", – написал Болтон в Twitter в ночь на 9 сентября.

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