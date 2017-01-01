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Французское издание указало, что Киев находится в России

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Издание допустило ошибку во время брифинга Зеленского по случаю обмена заключенными между Украиной и Россией.
Издание вело трансляцию брифинга Зеленского по случаю обмена заключенными
Издание вело трансляцию брифинга Зеленского по случаю обмена заключенными
скриншот видео

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Известное французское издание Le Figaro указало Киев как столицу Российской Федерации. Такую плашку поставили во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского по случаю обмена заключенными между Украиной и Россией.

Видео размещено на сайте издания.

На видео, во время которого Зеленский дает интервью журналистам, указано местоположение “Киев, Россия“.

Комментарием издания по инциденту пока нет
Комментарием издания по инциденту пока нет
скриншот видео

 

Как сообщалось, также накануне произошел конфуз на Евро-2020 - перед матчем с Францией для Албании включили гимн Андорры, а потом диктор извинился перед Арменией.

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Теги: Франция, Россия, Киев, Украина, Зеленский
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