Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ливане разбился беспилотник Израиля – СМИ

Комментариев: 0
В армии обороны Израиля подтверждают потерю дрона, но утверждают, что он разбился из-за технической неисправности.
Израильский беспилотник Heron (архивное фото)
Израильский беспилотник Heron (архивное фото)
commons.wikimedia.org

На юге Ливана отряды шиитской группировки Хезболла сбили беспилотник Израиля. Об этом сообщает издание Al-Manar в понедельник, 9 сентября.

Утверждается, что инцидент произошел в районе ливанского поселения Рамие, которое находится вблизи границы с Израилем. Представители Хезболла заявляют, что израильский беспилотник сейчас находится в руках членов группировки.

В свою очередь The Jerusalem Post со ссылкой на источник в армии обороны Израиля пишет, что дрон был не сбит, а разбился из-за технической неисправности.

"Небольшой дрон рухнул в воскресенье утром на территории Ливана, угрозы попадания в руки противника разведывательной информации нет", – отметил источник.

Ранее Израиль обстрелял юг Ливана в ответ на ракетную атаку в направлении военных объектов на севере страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ливан, Израиль, арабо-израильский конфликт, БПЛА, беспилотник, Хезболла, дрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь