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Австралия недовольна выдачей Цемаха России

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В Австралии ранее просили правительство Украины обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса их полицией.
Перед выдачей Цемаха допросили
Перед выдачей Цемаха допросили
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В МИД Австралии заявили о разочаровании из-за выдачи Владимира Цемаха, являющегося свидетелем по делу MH17. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД Австралии заявили, что признают важность для Украины обмена с Россией удерживаемыми гражданами и приветствуют освобождение 35 украинцев, включая 24 моряка.

"Мы признаем страдания, которые они и их семьи перенесли, и понимаем их счастье по возвращении домой. Однако Австралия разочарована тем, что в обмен был включен Владимир Цемах, человек, представляющий интерес в связи с крушением MH17", - говорится в заявлении.

Также в МИД напомнили, что ранее просили правительство Украины обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса следователями Объединенной следственной группы (JIT), включая федеральную полицию Австралии.

"Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны Российской Федерации, чтобы включить Цемаха в этот обмен. Однако обеспечить правосудие Цемаха будет сложнее, если он находится в России", - отметили в МИД Австралии.

По данным ведомства, в течение четырех лет Австралия выделила 50,3 млн долларов на поддержку судебных преследований и расследований для того, чтобы близкие жертвы могли реально участвовать в судебных разбирательствах в Нидерландах.

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха. Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

 

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Теги: Украина, Австралия, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Шкиряк_и_Зорян    09.09.2019, 11:32
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
А мне вот более интересно мнение, не Австралии, а Шри-Ланки. Почему не говорят о нём?
Cowboychik    09.09.2019, 11:59
Оценка:  0
Cowboychik
А шо думают Китай и Индия? Они озабочены Цемахом?
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