Эстония и Молдова не признают выборы в Крыму

Дипломаты обеих стран высказались в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Молдова и Эстония не признали российские "выборы" в Крыму atr.ua

Республика Молдова и Эстония присоединились к числу партнеров Украины, заявивших о непризнании местных выборов, которые вчера провели российские власти на территории украинского полуострова.

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В заявлении Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, опубликованном в Twitter, говорится о том, что Молдова не признает так называемые выборы в Крыму и Севастополе, оккупированных Россией, и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

С аналогичным заявлением вчера выступили и в эстонском МИДе.

Эстония не признает сегодняшние выборы, состоявшиеся в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, - написал в Twitter глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Напомним, ранее о непризнании крымских местных выборов заявили уже четыре страны – Польша, Грузия, Литва и Латвия. Украинский МИД призвал всех партнеров осудить российские “выборы“.

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