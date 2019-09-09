Эстония и Молдова не признают выборы в Крыму
Республика Молдова и Эстония присоединились к числу партнеров Украины, заявивших о непризнании местных выборов, которые вчера провели российские власти на территории украинского полуострова.
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В заявлении Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, опубликованном в Twitter, говорится о том, что Молдова не признает так называемые выборы в Крыму и Севастополе, оккупированных Россией, и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
#Moldova doesn't recognise so called elections in #Crimea & #Sevastopol both annexed by Russia. Our country supports the sovereignity and teritorial integrity of #Ukraine. #CrimeaIsUkraine @VPrystaiko @MFA_Ukraine— MFA Moldova 🇲🇩 (@Diplomacy_RM) 8 сентября 2019 г.
С аналогичным заявлением вчера выступили и в эстонском МИДе.
Эстония не признает сегодняшние выборы, состоявшиеся в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, - написал в Twitter глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
#Estonia does not recognise today’s elections held in #Crimea and #Sevastopol, illegally annexed by Russia. I reaffirm our strong support for #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. 🇺🇦 @MFA_Ukraine @VPrystaiko— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) 8 сентября 2019 г.
Напомним, ранее о непризнании крымских местных выборов заявили уже четыре страны – Польша, Грузия, Литва и Латвия. Украинский МИД призвал всех партнеров осудить российские “выборы“.
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