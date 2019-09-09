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Эстония и Молдова не признают выборы в Крыму

Комментариев: 2
Дипломаты обеих стран высказались в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.
Молдова и Эстония не признали российские "выборы" в Крыму
Молдова и Эстония не признали российские "выборы" в Крыму
atr.ua

Республика Молдова и Эстония присоединились к числу партнеров Украины, заявивших о непризнании местных выборов, которые вчера провели российские власти на территории украинского полуострова. 

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В заявлении Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, опубликованном в Twitter, говорится о том, что Молдова не признает так называемые выборы в Крыму и Севастополе, оккупированных Россией, и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

С аналогичным заявлением вчера выступили и в эстонском МИДе.

Эстония не признает сегодняшние выборы, состоявшиеся в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, - написал в Twitter глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Напомним, ранее о непризнании крымских местных выборов заявили уже четыре страны – Польша, Грузия, Литва и Латвия. Украинский МИД призвал всех партнеров осудить российские “выборы“.

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Теги: Крым, выборы, Молдова, Эстония
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Комментариев (2)
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Люблю_Украину    09.09.2019, 13:28
Оценка:  0
Люблю_Украину
Отрицание
Гнев
Торг
Депрессия
При нятие.....
Вопрос лишь времени)
h_a_a_r_p    09.09.2019, 13:27
Оценка:  0
h_a_a_r_p
ну все теперь , как жить то ? Эстония и Молдова не признают
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