Украинские морпехи отправились на учения в Румынию

Планируется отработка совместных действий в составе многонациональной батальонной группы сил Черноморского региона.

Украинские морские пехотинцы в количестве одного взвода прибыли в Румынию для участия во второй части многонациональных учений “Platinum Eagle-2019“, проходящих в рамках подготовки “Ротационных сил Черноморского региона“. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Совместные многонациональные учения будут проходить на полигоне “Бадабаг“ с 10 по 20 сентября. Помимо украинских и румынских морпехов в мероприятиях также задействованы солдаты еще четырех стран - Болгарии, Грузии, Молдовы и США. В целом количество участников приближается к 300.

В рамках учений пройдут дневные боевые стрельбы из личного стрелкового оружия, а также будут отработаны приемы маневрирования и контратаки в составе многонациональной батальонной тактической группы.

Как отметили в Минобороны, первая фаза международных маневров “Platinum Eagle-2019“ состоялась в конце февраля - начале марта текущего года там же в Румынии.

Напомним, на прошлой неделе украинские военные приняли участие в еще одних учениях на территории Румынии. Отрабатывали совместные действия малых военных кораблей в устье Дуная.

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