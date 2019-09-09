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Украинские морпехи отправились на учения в Румынию

Комментариев: 1
Планируется отработка совместных действий в составе многонациональной батальонной группы сил Черноморского региона.
Украинские морпехи прибыли на учения в Румынию
Украинские морпехи прибыли на учения в Румынию
Фото Минобороны

Украинские морские пехотинцы в количестве одного взвода прибыли в Румынию для участия во второй части многонациональных учений “Platinum Eagle-2019“, проходящих в рамках подготовки “Ротационных сил Черноморского региона“. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Совместные многонациональные учения будут проходить на полигоне “Бадабаг“ с 10 по 20 сентября. Помимо украинских и румынских морпехов в мероприятиях также задействованы солдаты еще четырех стран - Болгарии, Грузии, Молдовы и США. В целом количество участников приближается к 300.

В рамках учений пройдут дневные боевые стрельбы из личного стрелкового оружия, а также будут отработаны приемы маневрирования и контратаки в составе многонациональной батальонной тактической группы.

Как отметили в Минобороны, первая фаза международных маневров “Platinum Eagle-2019“ состоялась в конце февраля - начале марта текущего года там же в Румынии.

Напомним, на прошлой неделе украинские военные приняли участие в еще одних учениях на территории Румынии. Отрабатывали совместные действия малых военных кораблей в устье Дуная.

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Теги: учения, Румыния, морской пехотинец
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Комментариев (1)
ПНХ    09.09.2019, 14:06
Оценка:  -7
ПНХ
нахyй какластану морпехи в таком количестве? она окружена океанами? или просто тупо копируют пендостан? #дебилыбля))))
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