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Латвия приняла на лечение 14 украинских воинов

Комментариев: 2
Ветераны пройдут реабилитацию и получат психологическую помощь за счет латвийского бюджета.
Фото с сайта МИД Латвии
Фото с сайта МИД Латвии
mfa.gov.lv

В понедельник, 9 сентября, 14 военнослужащих Украины, раненых в результате боевых действий на Донбассе, начали 18-дневный курс лечения в Латвии. Об этом сообщает сайт латвийского МИДа.

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Как указано в сообщении, украинских воинов принял Национальный реабилитационный центр “Вайвари“ в Юрмале. Там по просьбе украинского государства им будут предоставлены реабилитационные услуги и психологическая помощь.

45 тыс. евро, которые будут потрачены на размещение украинцев в реабилитационном центре, выделил Кабинет министров Латвии из государственного бюджета в рамках программы “Чрезвычайные фонды“.

В целом, начиная с 2014 года, лечение и реабилитацию в Латвии прошли 42 украинца.

Напомним, Латвия и еще ряд стран заявили о непризнании “выборов“ в Крыму. Они сохраняют позицию по поддержке территориальной целостности и независимости Украины.

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Теги: Латвия, ветеран АТО, реабилитация
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Комментариев (2)
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Антибес    09.09.2019, 16:56
Оценка:  +1
Антибес
Почему наёмников-недобитков пропаганда продолжает называть героями,ветеранами и т.п.неподхожящими к этим скотам,словами,непонятно...
atos    09.09.2019, 17:40
Оценка:  0
atos
Какие есть, других нету Всё лечатся да лечатся, вылечится не могут))))
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