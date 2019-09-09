Латвия приняла на лечение 14 украинских воинов

Ветераны пройдут реабилитацию и получат психологическую помощь за счет латвийского бюджета.

В понедельник, 9 сентября, 14 военнослужащих Украины, раненых в результате боевых действий на Донбассе, начали 18-дневный курс лечения в Латвии. Об этом сообщает сайт латвийского МИДа.

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Как указано в сообщении, украинских воинов принял Национальный реабилитационный центр “Вайвари“ в Юрмале. Там по просьбе украинского государства им будут предоставлены реабилитационные услуги и психологическая помощь.

45 тыс. евро, которые будут потрачены на размещение украинцев в реабилитационном центре, выделил Кабинет министров Латвии из государственного бюджета в рамках программы “Чрезвычайные фонды“.

В целом, начиная с 2014 года, лечение и реабилитацию в Латвии прошли 42 украинца.

Напомним, Латвия и еще ряд стран заявили о непризнании “выборов“ в Крыму. Они сохраняют позицию по поддержке территориальной целостности и независимости Украины.

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