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Лавров ответил на совет главы Пентагона к РФ быть "нормальной страной"

Комментариев: 3
Если следовать пожеланиям из Вашингтона, то Москве пришлось бы выделить "миллионы на вмешательство в дела других стран", отметил Сергей Лавров.
Лавров и Шойгу на переговорах с французскими министрами в Москве
Лавров и Шойгу на переговорах с французскими министрами в Москве

Россия не ведет себя как США и не нарушает международное право. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя совет главы Пентагона Марка Эспера России вести себя, как "нормальная страна", сообщает РИА Новости в понедельник, 9 сентября.

"Он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты. Поскольку в ином случае мы должны были бы действовать как Соединенные Штаты, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию – грубейшее нарушение международного права", – заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Франции в формате 2+2.

Лавров добавил, что – если следовать пожеланиям из Вашингтона – Москве пришлось бы выделить "миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал Конгресс, поручив Госдепартаменту тратить 20 млн долларов в год, чтобы продвигать демократию в России".

Вспомнил Лавров и о событиях в Украине в 2014 году, назвав их "антиконституционным госпереворотом", который поддержали США и их союзниками.

Мнение о том, что Москва и Вашингтон по-разному оценивают понятие "нормальности" высказал и министр обороны России Сергей Шойгу. "Мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными", – сказал он.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер на пресс-конференции в Париже посоветовал России вести себя как "нормальная страна". Он заявил о "пагубном влиянии" РФ в Европе и ее "стремлении ослабить НАТО".

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Теги: Россия, США, Москва, Пентагон, Лавров, Шойгу, сергей лавров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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foster12    09.09.2019, 17:46
Оценка:  +1
foster12
Цинизм 80000 уровня....
ЛаптиВверх    09.09.2019, 17:22
Оценка:  +3
ЛаптиВверх
Так лапотные из Немытой бревна не видят в собственном глазу! По части "сунуть рыло в чужую страну" и "страна пропаганды" им нет равных в мире!
сергей11    09.09.2019, 17:02
Оценка:  +5
сергей11
То есть, те миллиарды, которые плешивый уже тратит на авантюры, не в счёт? Ещё какие-то миллионы нужны*???
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