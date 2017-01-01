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ООН просит не выселять ПЦУ из последнего храма в Крыму

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Пока в ООН идет рассмотрение жалобы прихожан на действия российских властей, храм просят оставить в покое.
ООН просит не выселять ПЦУ из храма в Крыму
ООН просит не выселять ПЦУ из храма в Крыму
depositphotos.com

Комитет ООН по правам человека попросил российскую оккупационную администрацию не выселять Крымскую епархию Православной церкви Украины из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал эксперт Регионального центра по правам человека, адвокат Сергей Заяц.

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По его словам, после того, как последний в Крыму храм ПЦУ оказался на грани уничтожения стараниями оккупационных властей, группа из полусотни прихожан вынуждена была обратиться в Комитет ООН по правам человека в связи с явными притеснениями со стороны российских властей.

На данный момент обращение крымчан всё еще находится на рассмотрении комитета. В этой связи, согласно правилам ООН, России предложили не выселять ПЦУ из храма в Симферополе, пока по делу не будет вынесено решение.

Напомним, ранее в ООН был опубликован доклад о нарушении прав человека в Крыму. В нем отмечены систематические нарушения практически всех гражданских прав.

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Теги: Крым, ООН, ПЦУ, храм, нарушение прав человека
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