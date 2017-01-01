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Появилась расшифровка аудиозаписей разговоров убийц Хашогги

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СМИ выложили жуткую расшифровку аудиозаписей разговоров убийц саудовского журналиста Хашогги.
Обнародована расшифровка аудиозаписей, сделанных Организацией национальной разведки Турции
Обнародована расшифровка аудиозаписей, сделанных Организацией национальной разведки Турции

Убийцы журналиста Джамаля Хашогги после его прибытия в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле сказали журналисту о своем намерении якобы вывезти его в Саудовскую Аравию по указанию Интерпола, после чего задушили, а тело расчленили Об этом сообщает турецкое издание Sabah, которое обнародовало расшифровку аудиозаписей, сделанных Организацией национальной разведки Турции.

"Проходите, садитесь. Мы должны вернуть вас в Эр-Рияд. Есть приказ Интерпола. Интерпол попросил вас отправить назад. Мы пришли забрать вас", - цитирует издание слова одного из тех, что разговаривал с Хашогги непосредственно перед убийством.

Журналист на это ответил: "Нет дел, связанных со мной. Меня невеста ждет на улице".

Во время общения убийцы спрашивали у журналиста, имеет ли он при себе телефоны и каких брендов. Тот ответил, что два iPhone. После этого ему приказали написать сообщение сыну, но журналист отказался.

Затем, согласно стенограмме, Хашогги спросил собеседников, зачем им полотенце и собираются ли давать ему лекарства, на что получил ответ: "Мы вас положим спать". Позже, очевидно, журналиста душили - убийцы между собой переговаривались, дышит ли он еще. Как отмечает Sabah, тело журналиста расчленили, о чем свидетельствуют соответствующие звуки аудиозаписи.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб

Как известно, Хашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

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Теги: Саудовская Аравия, журналист, Журналисты, убийство
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Источник: korrespondent.net

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