Латвия готова принять на реабилитацию украинцев, вернувшихся из российского плена

В Латвии накопили большой опыт в лечении и реабилитации украинских военнослужащих, раненных на Донбассе.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс фото с сайта посольства

Латвийская Республика готова принять на реабилитацию украинцев, освобожденных из российского плена в ходе обмена 7 сентября. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс, сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.

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В сообщении отмечается, что Латвия уже более пяти лет оказывает поддержку солдатам и мирным жителям, страдающим из-за военного конфликта на востоке Украины. Так, посылки с различными учебными принадлежностями и подарки на Рождество дети украинских военнослужащих получают от Латвийской республики с июня 2014 года. С 2017 непосредственно в Донецкую и Луганскую области доставляются гуманитарные грузы.

Сегодня же в Донецкую область была доставлена очередная партия гуманитарки, которую сопровождал лично посол Латвии.

Напомним, в понедельник, 9 сентября, Латвия приняла на лечение 14 украинских воинов. Ветераны пройдут реабилитацию и получат психологическую помощь за счет латвийского бюджета.

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