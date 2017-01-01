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ФРГ отказалась признавать российские "выборы" в Крыму

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Выборы на украинской территории может проводить только Украина, заявили в немецком МИДе.
Германия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины
Германия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины
vkurse.ua

Федеративная Республика Германия считает, что муниципальные выборы, организованные Россией в оккупированных Крыму и Севастополе, не имеют юридической силы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном официальным Twitter-аккаунтом Министерства иностранных дел Германии. 

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Муниципальные выборы, организованные Россией в Крыму и Севастополе, не имеют юридической силы. Районы были аннексированы Россией в нарушение международного права. Выборы на территории Украины должны быть организованы Украиной, - говорится в заявлении.

Напомним, в Евросоюзе официально заявили о том, что ЕС не признает “выборы“ в Крыму. Аннексия Крыма Россией делает такое признание невозможным.

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Теги: Германия, выборы, Крым
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