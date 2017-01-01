ФРГ отказалась признавать российские "выборы" в Крыму

Выборы на украинской территории может проводить только Украина, заявили в немецком МИДе.

Федеративная Республика Германия считает, что муниципальные выборы, организованные Россией в оккупированных Крыму и Севастополе, не имеют юридической силы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном официальным Twitter-аккаунтом Министерства иностранных дел Германии.

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Муниципальные выборы, организованные Россией в Крыму и Севастополе, не имеют юридической силы. Районы были аннексированы Россией в нарушение международного права. Выборы на территории Украины должны быть организованы Украиной, - говорится в заявлении.

Die von Russland organisierten Kommunalwahlen auf der Krim und in Sewastopol haben keine Gültigkeit. Die Gebiete wurden durch Russland völkerrechtswidrig annektiert. Wahlen auf 🇺🇦Territorium müssen durch Ukraine 🇺🇦 organisiert werden. https://t.co/X5KntYL1D2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 9 сентября 2019 г.

Напомним, в Евросоюзе официально заявили о том, что ЕС не признает “выборы“ в Крыму. Аннексия Крыма Россией делает такое признание невозможным.

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