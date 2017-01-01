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Авиаудар в Сирии: погибли 18 военных

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Удар нанесли по позициям проиранских сил на востоке Сирии. Кто стоит за авиаударом, пока неизвестно.
Взрыв в Сирии (архивное фото)
Взрыв в Сирии (архивное фото)

В результате авиаудара в Сирии погибли 18 военнослужащих. Об этом со ссылкой на BBC News передает УНН в понедельник, 9 сентября.

Авиаудар нанесли по позициям проиранских сил и союзных ополченцев на востоке Сирии. ВВС также подает информацию активистов, которые утверждают, что на самом деле погиб 21 человек и “милиция забрала все мешки с кровью в больнице Альбу-Камала, для лечения своих раненых бойцов”.

Авиаудар произошел в районе города Альбу-Камаль (провинция Дейр-эз-Зор) вблизи границы с Ираком. Пока неясно, кто стоит за авиаударами. Контроль над этими территориями принадлежит поддерживаемым США курдским ополченцам и группам, которые поддерживаются Ираном.

Напомним, в начале августа США и Турция объявили о буферной зоне безопасности в Сирии. Для этой цели страны создали координационный центр, который базируется в Турции.

Также сообщалось, что противники Асада покинули последний оплот в Сирии.

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Теги: Сирия, погибшие, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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