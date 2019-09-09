В Германии мэром города избрали неонациста

В связи с его избранием в стране разразился политический скандал: лидеры ведущих политических партий Германии высказали возмущение произошедшим.

В городе Вальдзидлунг в Германии мэром избрали неонациста и представителя ультраправой Национальной демократической партии (НДП) Штефана Ягша (Stefan Jagsch). Это спровоцировало политический скандал в стране. Об этом сообщает BBC News в понедельник, 9 сентября.

Руководство ведущих политических партий Германии выразило возмущение в связи с произошедшим. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовала отмены результатов выборов Вальдзидлунге, расположенном в земле Гессен в центральной части страны.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак заявил, что "избрание члена партии, преследующей антиконституционные цели, - это позор".

Генеральный секретарь Социал-демократической партии (СДП) Германии Ларс Клингбайль написал в своем твиттере: "Позиция СДП предельно ясна: мы не сотрудничаем с нацистами! Никогда! Это касается федерального уровня, регионов и районов Германии". Результаты выборов в Вальдзидлунге он назвал "уму не постижимыми и не имеющими оправдания". Политик призвал к немедленному пересмотру итогов избирательной кампании в этом населенном пункте.

Сам Ягш после избрания пообещал "работать во благо интересов города". В Вальдзидлунге проживает чуть больше 2,6 тысячи человек.

Напомним, что ранее президент Бразилии опубликовал оскорбительный комментарий в адрес жены Макрона.

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