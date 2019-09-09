Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Германии мэром города избрали неонациста

Комментариев: 2
В связи с его избранием в стране разразился политический скандал: лидеры ведущих политических партий Германии высказали возмущение произошедшим.
Избрание неонациста мэром немецкого города вызвало политический скандал
Избрание неонациста мэром немецкого города вызвало политический скандал
gettyimages.com

В городе Вальдзидлунг в Германии мэром избрали неонациста и представителя ультраправой Национальной демократической партии (НДП) Штефана Ягша (Stefan Jagsch). Это спровоцировало политический скандал в стране. Об этом сообщает BBC News в понедельник, 9 сентября.

Руководство ведущих политических партий Германии выразило возмущение в связи с произошедшим. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовала отмены результатов выборов Вальдзидлунге, расположенном в земле Гессен в центральной части страны.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак заявил, что "избрание члена партии, преследующей антиконституционные цели, - это позор".

Генеральный секретарь Социал-демократической партии (СДП) Германии Ларс Клингбайль написал в своем твиттере: "Позиция СДП предельно ясна: мы не сотрудничаем с нацистами! Никогда! Это касается федерального уровня, регионов и районов Германии". Результаты выборов в Вальдзидлунге он назвал "уму не постижимыми и не имеющими оправдания". Политик призвал к немедленному пересмотру итогов избирательной кампании в этом населенном пункте.

Сам Ягш после избрания пообещал "работать во благо интересов города". В Вальдзидлунге проживает чуть больше 2,6 тысячи человек.

Напомним, что ранее президент Бразилии опубликовал оскорбительный комментарий в адрес жены Макрона.

Скандал в велоспорте: уволенный экс-глава Федерации отказывается уходить

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, мэр, Неонацизм, неонацисти
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    09.09.2019, 22:41
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А как же толерастия? Как же уважение прав избирателей? Как же европейские ценности?
Yaha_27    09.09.2019, 22:34
Оценка:  0
Yaha_27
В Германии все что связанно с нацистской или фашистской идеологией запрешено на корню. Если этот политик что то высказвал бы он бы не был политиком. Скорее всего он просто либо против беженцев либо за семейные ценности, сейчас левые на западе это к нацизму приравнивают
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь