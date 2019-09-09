При стрельбе в Нидерландах погибли три человека

Среди жертв происшествия оказались двое детей и мужчина. Также тяжелое ранение получила женщина.

В голландском городе Дордрехт в результате стрельбы погибли три человека и еще один получил тяжелые ранения. Об этом 9 сентября сообщила полиция Роттердама в Twitter.

Отмечается, что погибли двое детей и мужчина. Кроме того, тяжелые ранения получила женщина, которую доставили в больницу в критическом состоянии.

О причинах инцидента пока не неизвестно, однако в полиции не исключают, что речь идет о семейном конфликте.

По словам очевидцев, на место прибыли два медицинских вертолета, несколько машин скорой помощи и различные полицейские подразделения.

Ведется расследование.

Onderzoek naar het schietincident in #Dordrecht is in volle gang. Daarbij kwamen vanavond 3 mensen om. Een vierde slachtoffer raakte zwaar gewond. Forensische opsporing onderzoekt de sporen in de woning pic.twitter.com/eE4fDBQlE9 — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) September 9, 2019

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