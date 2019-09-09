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При стрельбе в Нидерландах погибли три человека

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Среди жертв происшествия оказались двое детей и мужчина. Также тяжелое ранение получила женщина.
Голландская полиция расследует инцидент со стрельбой
Голландская полиция расследует инцидент со стрельбой
twitter.com/Politie_Rdam
 
В голландском городе Дордрехт в результате стрельбы погибли три человека и еще один получил тяжелые ранения. Об этом 9 сентября сообщила полиция Роттердама в Twitter.
 
Отмечается, что погибли двое детей и мужчина. Кроме того, тяжелые ранения получила женщина, которую доставили в больницу в критическом состоянии.
 
О причинах инцидента пока не неизвестно, однако в полиции не исключают, что речь идет о семейном конфликте.
 
По словам очевидцев, на место прибыли два медицинских вертолета, несколько машин скорой помощи и различные полицейские подразделения.
 
Ведется расследование.
 
 
Ранее сообщалось, что американский подросток застрелил пять членов семьи.

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Теги: Голландия, стрельба, полиция, Нидерланды
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Источник: korrespondent.net

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