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Трамп готов участвовать в переговорах по Украине

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Американский лидер согласен при необходимости поучаствовать в переговорах нормандской четверки.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп готов при необходимости принять участие в переговорах между Россией и Украиной. Об этом он заявил в понедельник, 9 сентября, выступая перед журналистами.

Трампу задали вопрос о том, стоит ли Вашингтону принять участие в переговорном процессе в нормандском формате.

"Если им нужно, чтобы я принял участие, я приму участие, но это действительно очень, очень позитивное событие (обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной - ред.)", - указал американский лидер.

Он подчеркнул, что обмен пленными между странами очень большой и позитивный шаг.

Ранее Трамп заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может стать первым шагом к миру

Напомним, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой по схеме "35 на 35".

В аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими гражданами, в числе которых были Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Теги: Россия, Украина, США, переговоры, Трамп, Дональд Трамп, обмен пленными, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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