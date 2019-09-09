Полиция Дании потеряла около $600 тысяч из-за отмены визита Трампа

Отмечается, что сумма, в том числе, покрывает аннулированный отпуск для офицеров полиции на время запланированного визита американского лилера, а также компенсации сотрудникам.

Напомним, 18 августа Трамп заявил, что США заинтересованы в покупке Гренландии у Дании.

Датский премьер Метте Фредериксен назвала абсурдной идею продажи автономии.

Позже Трамп отложил запланированный визит в королевство из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии.