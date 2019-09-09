Полиция Дании потеряла около $600 тысяч из-за отмены визита Трампа
Датская сторона понесла расходы из-за отмены применения сил безопасности во время визита американского лидера.
Датская полиция потратила около четырех миллионов крон (около 600 тысяч долларов) на подготовку к визиту президента США Дональда Трампа, который должен был состояться 2-3 сентября. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что сумма, в том числе, покрывает аннулированный отпуск для офицеров полиции на время запланированного визита американского лилера, а также компенсации сотрудникам.
Напомним, 18 августа Трамп заявил, что США заинтересованы в покупке Гренландии у Дании.
Датский премьер Метте Фредериксен назвала абсурдной идею продажи автономии.
Позже Трамп отложил запланированный визит в королевство из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии.
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