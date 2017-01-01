Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

КНДР запустила два неопознанных снаряда - СМИ

Комментариев: 0
Совет нацбезопасности Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с действиями Пхеньяна.
Северная Корея в очередной раз провела запуски снарядов малой дальности
Северная Корея в очередной раз провела запуски снарядов малой дальности

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Отмечается, что пуски были произведены из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. 

О типе снарядов, которые пролетели 330 км, не сообщается. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что "следят за ситуацией" на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.
 
В Вашингтоне подчеркнули, что в связи с сообщениями о запуске снарядов КНДР находятся в тесном контакте с союзниками в регионе и отслеживают ситуацию.
 
Как указало агентство, запуски Пхеньяна могут быть направлены на укрепление позиции страны в преддверии возобновления ядерных переговоров с Вашингтоном.
 
Напомним, новые испытания КНДР стали восьмыми по счету с 25 июля.
 
Ранее сообщалось, что 24 августа Северная Корея провела испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, КНДР, запуск ракеты, испытание оружия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь