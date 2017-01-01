КНДР запустила два неопознанных снаряда - СМИ

Совет нацбезопасности Южной Кореи провел экстренное заседание в связи с действиями Пхеньяна.

Северная Корея в очередной раз провела запуски снарядов малой дальности

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Отмечается, что пуски были произведены из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.

О типе снарядов, которые пролетели 330 км, не сообщается. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что "следят за ситуацией" на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.

В Вашингтоне подчеркнули, что в связи с сообщениями о запуске снарядов КНДР находятся в тесном контакте с союзниками в регионе и отслеживают ситуацию.

Как указало агентство, запуски Пхеньяна могут быть направлены на укрепление позиции страны в преддверии возобновления ядерных переговоров с Вашингтоном

Напомним, новые испытания КНДР стали восьмыми по счету с 25 июля.

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