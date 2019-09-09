Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шумахера тайно привезли в больницу в Париже - СМИ

Комментариев: 0
Гонщика госпитализировали в отделение сердечно-сосудистой хирургии, где его будут лечить стволовыми клетками.
Михаэль Шумахер продолжает лечение во Франции
Михаэль Шумахер продолжает лечение во Франции
Чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера тайно госпитализировали в больницу имени Жоржа Помпиду в Париже. Об этом 9 сентября сообщила газета Le Parisien.
 
Отмечается, что днем в понедельник гонщика доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Для соблюдения конфиденциальности носилки Шумахера закрыли темно-синим чехлом.
 
Спортсмена привезли на машине скорой помощи, зарегистрированной в Швейцарии. Его переносила группа из десяти человек, во главе которой был кардиохирург профессор Филипп Менаше.
 
По информации издания, Шумахера уже дважды привозили в этот госпиталь весной. В ближайшее время для его реабилитации будут применены "новейшие методы лечения", разработанные Менаше, который является одним из разработчиков методов клеточной терапии для лечения сердечной недостаточности.
 
В то же время он известен как специалист по лечению травм мозга. В 2014 году доктор осуществил первую в мире пересадку молодых клеток сердца женщине, страдавшей от сердечной недостаточности.
 
По данным Le Parisien, в больнице Шумахеру введут стволовые клетки.
 
Напомним, в конце 2013 года спортсмен получил серьезную травму головы во время катания на лыжах во французских Альпах и почти полгода провел в коме
 
В декабре 2018 стало известно что Шумахер больше не прикован к постели и дышит самостоятельно. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Шумахер, Франция, Больница, Париж, Михаэль Шумахер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь