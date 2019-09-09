Шумахера тайно привезли в больницу в Париже - СМИ

Гонщика госпитализировали в отделение сердечно-сосудистой хирургии, где его будут лечить стволовыми клетками.

Чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера тайно госпитализировали в больницу имени Жоржа Помпиду в Париже. Об этом 9 сентября сообщила газета Le Parisien

Отмечается, что днем в понедельник гонщика доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Для соблюдения конфиденциальности носилки Шумахера закрыли темно-синим чехлом.

Спортсмена привезли на машине скорой помощи, зарегистрированной в Швейцарии. Его переносила группа из десяти человек, во главе которой был кардиохирург профессор Филипп Менаше.

По информации издания, Шумахера уже дважды привозили в этот госпиталь весной. В ближайшее время для его реабилитации будут применены "новейшие методы лечения", разработанные Менаше, который является одним из разработчиков методов клеточной терапии для лечения сердечной недостаточности.

В то же время он известен как специалист по лечению травм мозга. В 2014 году доктор осуществил первую в мире пересадку молодых клеток сердца женщине, страдавшей от сердечной недостаточности.

По данным Le Parisien, в больнице Шумахеру введут стволовые клетки.

Напомним, в конце 2013 года спортсмен получил серьезную травму головы во время катания на лыжах во французских Альпах и почти полгода провел в коме

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