Спасен весь экипаж корабля, который перевернулся у берегов США

Береговой охране удалось эвакуировать последнего моряка с грузового корабля Golden Ray.

Спасатели извлекли из трюма грузового судна Golden Ray, перевернувшегося у побережья Джорджии, последнего из остававшихся там членов экипажа. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщила в Twitter Береговая охрана США.

"Береговая охрана и спасатели успешно извлекли последнего члена экипажа Golden Ray. Найдены все члены команды", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, теперь начнутся работы по предотвращению возможного урона окружающей среде и перемещению судна.

.@USCG and rescue crews have extracted the final #GoldenRay crew member safely. All crew members are accounted for. Operations will now shift fully to environmental protection, removing the vessel and resuming commerce. #HappeningNow #BreakingNews #Breaking pic.twitter.com/YgEM6Eb2qO — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 9, 2019

Напомним, 8 сентября у атлантического побережья американского штата Джорджия перевернулся корабль Golden Ray , который перевозил автомобили. Из 24 членов экипажа удалось эвакуировать 20 человек. Еще троих спасли ранее в понедельник.

По информации южнокорейских СМИ, к вечеру воскресенья в машинном отделении судна оставались заблокированным четверо граждан Республики Корея. Golden Ray принадлежит одной из крупнейших логистических компаний страны Hyundai Glovis Co. Ltd.

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