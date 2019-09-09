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Спасен весь экипаж корабля, который перевернулся у берегов США

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Береговой охране удалось эвакуировать последнего моряка с грузового корабля Golden Ray.
 
Спасатели извлекли из трюма грузового судна Golden Ray, перевернувшегося у побережья Джорджии, последнего из остававшихся там членов экипажа. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщила в Twitter Береговая охрана США.
 
"Береговая охрана и спасатели успешно извлекли последнего члена экипажа Golden Ray. Найдены все члены команды", - говорится в сообщении.
 
Согласно опубликованным данным, теперь начнутся работы по предотвращению возможного урона окружающей среде и перемещению судна.
 
Напомним, 8 сентября у атлантического побережья американского штата Джорджия перевернулся корабль Golden Ray, который перевозил автомобили. Из 24 членов экипажа удалось эвакуировать 20 человек. Еще троих спасли ранее в понедельник.
 
По информации южнокорейских СМИ, к вечеру воскресенья в машинном отделении судна оставались заблокированным четверо граждан Республики Корея. Golden Ray принадлежит одной из крупнейших логистических компаний страны Hyundai Glovis Co. Ltd.

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Теги: США, Южная Корея, видео, корабль, эвакуация, спасение
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Источник: korrespondent.net

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