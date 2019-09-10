СМИ назвали имя вывезенного из России шпиона США

Информатором ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента РФ Смоленков, который в 2017 году исчез после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

Информатором США в руководстве России, который был вывезен в 2017 году, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента. Об этом во вторник, 10 сентября, пишет Коммерсантъ со ссылкой на источник в госорганах США.

"В понедельник американский телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован "наиболее ценный информатор американских спецслужб во властных структурах РФ". Имя информатора не сообщалось, однако речь может идти о сотруднике администрации президента РФ Олега Смоленков, который уехал в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногории и бесследно там исчез", - говорится в сообщении.

Источник издания в госорганах США подтвердил, что в случае с репортажем CNN речь идет именно об Олеге Смоленкове.

Отмечается, что Смоленков за время своей карьеры в госорганах работал секретарем в посольстве России в США в Вашингтоне и в аппарате правительства РФ. В 2010 году указом президента Дмитрия Медведева референту департамента аппарата правительства Смоленкову был присвоен чин действительного государственного советника РФ 3-го класса.

Коммерсанту удалось обнаружить данные о том, где может находиться Олег Смоленков и его семья.

На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 дома в городе Стаффорд (штат Вирджиния) стоимостью около $925 тысяч некими Олегом и Антониной Смоленковыми. Жена Смоленков Антонина также работала в аппарате правительства РФ. В сети также есть данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковыми, оформленного 28 января 2019 года. Как пишет The New York Times, США пытались вывезти информатора из России еще в 2016 году, однако тот отказался по семейным обстоятельствам. Причиной для попытки вывоза его с территории России стал интерес СМИ к возможной фигуре источника ЦРУ в России. Его отказ посеял сомнения среди сотрудников ЦРУ в достоверности источника, но через несколько месяцев информатор согласился. СМИ пишет, что он был завербован ЦРУ "несколько десятилетий назад". Однако, когда американские официальные лица начали подозревать РФ во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, информатор стал одним из наиболее важных и высоко защищенных агентов. Как сообщалось в публикации СNN, шпиона США решили вывезти из России из-за разглашения президентом Дональдом Трампом секретной информации.

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