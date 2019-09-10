СМИ назвали имя вывезенного из России шпиона США
Информатором США в руководстве России, который был вывезен в 2017 году, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента. Об этом во вторник, 10 сентября, пишет Коммерсантъ со ссылкой на источник в госорганах США.
"В понедельник американский телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован "наиболее ценный информатор американских спецслужб во властных структурах РФ". Имя информатора не сообщалось, однако речь может идти о сотруднике администрации президента РФ Олега Смоленков, который уехал в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногории и бесследно там исчез", - говорится в сообщении.
Как пишет The New York Times, США пытались вывезти информатора из России еще в 2016 году, однако тот отказался по семейным обстоятельствам. Причиной для попытки вывоза его с территории России стал интерес СМИ к возможной фигуре источника ЦРУ в России. Его отказ посеял сомнения среди сотрудников ЦРУ в достоверности источника, но через несколько месяцев информатор согласился.
СМИ пишет, что он был завербован ЦРУ "несколько десятилетий назад". Однако, когда американские официальные лица начали подозревать РФ во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, информатор стал одним из наиболее важных и высоко защищенных агентов.
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