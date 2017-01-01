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В Кремле прокомментировали вероятность повторного обмена пленными

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Песков отметил, что перспектива существует.
Песков подтвердил идею повторного обмена пленными
Песков подтвердил идею повторного обмена пленными
Getty Images

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы касательно вероятности повторного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Об этом передают Факты и комментарии.

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Песков не стал говорить много конкретики. Он сообщил, что в Кремле поддерживают идею повторного обмена заключенными. Между тем, сроки называть не хотят.

Говорить о сроках преждевременно. Но понимание, что нужно на это выходить, имеется, - заявил Песков.

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Несмотря на это, в Украине надеются на то, что повторный обмен пленными произойдет до конца 2019 года. В РФ эти предположения пока считают туманными.

Напомним, Денисова ранее заявила, что над еще одним обменом с освобождением крымских татар работают. Новый обмен пленными и заключенными с РФ может состояться до конца этого года.

 

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Теги: Песков, Денисова, обмен пленными, Кремль
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