В Кремле прокомментировали вероятность повторного обмена пленными

Песков отметил, что перспектива существует.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы касательно вероятности повторного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Об этом передают Факты и комментарии.

Читай также: Сенцов высказался, хочет ли Россия мира, и назвал способ возврата в Крым

Песков не стал говорить много конкретики. Он сообщил, что в Кремле поддерживают идею повторного обмена заключенными. Между тем, сроки называть не хотят.

Говорить о сроках преждевременно. Но понимание, что нужно на это выходить, имеется, - заявил Песков.

Читай также: Государство купит жилье четырем освобожденным из Крыма - омбудсмен

Несмотря на это, в Украине надеются на то, что повторный обмен пленными произойдет до конца 2019 года. В РФ эти предположения пока считают туманными.

Напомним, Денисова ранее заявила, что над еще одним обменом с освобождением крымских татар работают. Новый обмен пленными и заключенными с РФ может состояться до конца этого года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram