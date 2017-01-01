Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США

Комментариев: 0
Глава МИД России сообщил, что на встрече с Трампом в мае 2017 года никто никаких госсекретов не выдавал и в очередной раз отметил, что никогда не виделся с Олегом Смоленковым.
Лавров заявил, что никогда не встречался со Смоленковым
Лавров заявил, что никогда не встречался со Смоленковым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 10 сентября, сообщил журналистам, что на его встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в мае 2017 года в Вашингтоне, никто никаких государственных секретов никому не выдавал, передает ТАСС.

"Я не хочу комментировать слухи, тем более, что, как я уже сказал, никогда с этим человеком (бывшим сотрудником администрации президента РФ Олегом Смоленковым - ред. ) не общался. Могу комментировать только факты", - сказал глава МИД России, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я никогда его не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями", - сказал министр.

"Вы упомянули о моей встрече с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме. Так вот, никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал", - подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что после визита Лаврова в Белый дом США вывезли из РФ топ-шпиона.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия-США, США, Лавров, встреча, Трамп, Дональд Трамп, сергей лавров
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь