Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США

Глава МИД России сообщил, что на встрече с Трампом в мае 2017 года никто никаких госсекретов не выдавал и в очередной раз отметил, что никогда не виделся с Олегом Смоленковым.

Лавров заявил, что никогда не встречался со Смоленковым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 10 сентября, сообщил журналистам, что на его встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в мае 2017 года в Вашингтоне, никто никаких государственных секретов никому не выдавал, передает ТАСС.

"Я не хочу комментировать слухи, тем более, что, как я уже сказал, никогда с этим человеком (бывшим сотрудником администрации президента РФ Олегом Смоленковым - ред. ) не общался. Могу комментировать только факты", - сказал глава МИД России, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я никогда его не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями", - сказал министр.

"Вы упомянули о моей встрече с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме. Так вот, никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал", - подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что после визита Лаврова в Белый дом США вывезли из РФ топ-шпиона.

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