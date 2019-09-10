В Болгарии поймали российского шпиона
Прокуратура Болгарии предъявила обвинение в шпионаже главе местного пророссийского движения “Русофилы“ Николаю Малинову, а российскому генералу Леониду Решетникову, с которым он взаимодействовал, запретили въезд в Болгарию на десять лет. Об этом сообщает болгарское издание Vesti.bg.
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Как рассказали во время брифинга представители болгарской прокуратуры, следователями собраны доказательства прямого участия гражданина Болгарии в отмывании денег и в передаче секретной информации. Малинов, ранее дважды избиравшийся от Социалистической партии, не менее 30 раз встречался с директором Российского института стратегических исследований Решетниковым и с российским бизнесменом Константином Малофеевым.
Помимо снабжения россиян инсайдерской информацией о политической ситуации в Болгарии и на Балканах в целом, Малинов также получал деньги для своей организации и для создания политической партии, целью которой должно было стать изменение геополитических интересов Болгарии.
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В частности, в ходе обыска болгарские следователи нашли записку на русском языке, в которой описывалась необходимость геостратегической переориентации Болгарии на Россию, а также перечислялись меры, которые следует принять для этого.
Напомним, в Болгарии заявили, что не считают приход советской армии в 1944 году освобождением. Там напомнили, что советская армия принесла народам Восточной Европы полувековые репрессии.
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