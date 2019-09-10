Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Болгарии поймали российского шпиона

Комментариев: 2
Он передавал в РФ информацию о ситуации в стране и должен был начать "геополитический разворот" Болгарии в сторону России.
Задержанный в Болгарии российский шпион Николай Малинов
Задержанный в Болгарии российский шпион Николай Малинов
rusofili.bg

Прокуратура Болгарии предъявила обвинение в шпионаже главе местного пророссийского движения “Русофилы“ Николаю Малинову, а российскому генералу Леониду Решетникову, с которым он взаимодействовал, запретили въезд в Болгарию на десять лет. Об этом сообщает болгарское издание Vesti.bg.

Читай также: В Кремле прокомментировали информацию о “шпионе“

Как рассказали во время брифинга представители болгарской прокуратуры, следователями собраны доказательства прямого участия гражданина Болгарии в отмывании денег и в передаче секретной информации. Малинов, ранее дважды избиравшийся от Социалистической партии, не менее 30 раз встречался с директором Российского института стратегических исследований Решетниковым и с российским бизнесменом Константином Малофеевым.

Помимо снабжения россиян инсайдерской информацией о политической ситуации в Болгарии и на Балканах в целом, Малинов также получал деньги для своей организации и для создания политической партии, целью которой должно было стать изменение геополитических интересов Болгарии.

Читай также: Шпиона “ЛНР“ приговорили к 5 годам тюрьмы

В частности, в ходе обыска болгарские следователи нашли записку на русском языке, в которой описывалась необходимость геостратегической переориентации Болгарии на Россию, а также перечислялись меры, которые следует принять для этого.

Напомним, в Болгарии заявили, что не считают приход советской армии в 1944 году освобождением. Там напомнили, что советская армия принесла народам Восточной Европы полувековые репрессии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: шпион, Болгария, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Духовный_скреп    10.09.2019, 16:36
Оценка:  0
Духовный_скреп
Мокши никак не поймут,что жители других стран не хотят возвращаться в нищету и отсталость,убогость и злобу.А они ,блть,всё ищуть,кто позарится на лапти,балалайку и скрепы.
Lyonya-Space    10.09.2019, 16:31
Оценка:  0
Lyonya-Space
Похоже путю крепко клинит...
Давным давно Сталин отказался от мировой революции, а путя решил её осуществить, но уже гибридным способом. Ну, ну...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь