В Узбекистане женщина выбросила двух младенцев из окна роддома

Женщина была в расстройстве из-за того, что ее дочка родилась с дефектом ног и решила от нее избавиться.

В Наманганской области на востоке Узбекистана женщина выбросила из окна роддома своего и чужого младенцев, чтобы избавиться от дочери, родившейся с дефектом. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры Узбекистана во вторник, 10 сентября.

Отмечается, что накануне ночью на заднем дворе родильного комплекса Наманганской районной больницы были найдены две новорожденные девочки с тяжелыми увечьями. Детей доставили в реанимацию, но спасти не смогли.

"В ходе предварительного следствия было установлено, что одна из пациенток, находясь в расстройстве из-за того, что ее дочка родилась с дефектом ног, решила избавиться от нее и скрыть преступление. Она выкинула из окна второго этажа родильного комплекса своего младенца и ребенка другой роженицы, лежавшей в этой же палате", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям умышленное убийство в отношении матери новорожденной и ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей в отношении ответственных лиц родильного комплекса. Санкции по статье за убийство предусматривают наказание от 15 до 25 лет лишения свободы, по второй статье – от пяти до восьми лет.

Ранее в Одесской области женщина получила условный срок за убийство младенца. Она решила ладонью "придержать соску во рту" ребенка, чтобы тот перестал плакать и уснул, но таким образом она перекрыла доступ воздуха к носу и рту.

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