Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Протестовал против русификации: В Ижевске ученый совершил самосожжение

Комментариев: 4
Прохожие попытались потушить пламя.
Ожогами было поражено почти 100% тела
Ожогами было поражено почти 100% тела
social media

Возле стен Госсовета Удмуртии в городе Ижевск Российской Федерации 10 сентября поджег себя российский ученый Альберт Разин, позже он скончался в больнице.

Об этом сообщает ресурс Udm-Info.

Напомним, утром во вторник, 10 сентября, активист вышел на площадь пикетировать здание республиканского парламента. Там он совершил попытку самосожжения.

Читай также: Под Киевом пенсионер облил себя бензином и поджег

“На наших глазах пришел человек, явно подготовленный - на нем была маска и много слоев одежды. Было видно, что какая-то жидкость лилась, и он загорелся. Это произошло примерно в 9:45 часов (8:45 по Киеву - ред.). Пламя усиливалось на нем, проезжавшие мимо водители пытались его тушить с помощью огнетушителей, но пламя не потухало, а только усиливалось. Потом с него стала спадать одежда, он упал и его продолжали тушить. Никаких высказываний и криков не было. Были еще люди рядом, которые пытались его тушить. Скорая ехала долго - минут 15“,- рассказала свидетель Юлия Кузнецова изданию “Коммерсантъ“.

Прохожие попытались потушить пламя, но сбить его удалось только приехавшим спасателям. По данным очевидцев, Разин был жив, дышал. Его госпитализировали в больницу, однако в обед в этот же день он скончался в медучреждении. Мужчина получил более 90% ожогов тела.

Ученый Альберт Разин совершил самосожжение
Ученый Альберт Разин совершил самосожжение
social media

Как напоминает  Idel.Реалии, после заявления президента РФ Путина о недопустимости принуждения изучать неродные языки, государственные языки национальных республик федерации, кроме русского, перестали быть частью обязательной школьной программы.

Читай также: Лавров призвал прекратить “дискриминацию” русского языка в Украине

Это вызвало волнения в ряде республик Поволжья: например, представители татарской, башкирской, чувашской общественности требовали отстоять обязательное преподавание их языков, т.к. в противном случае, по их мнению, исчезновение языков народов РФ может ускориться. Результаты Всероссийских переписей 2002 и 2010 годов показали, что за 8 лет количество людей, владеющих удмуртским, сократилось на 30%: от 463-х тыс. человек до 324-х тыс. Аналогичная ситуация наблюдается и с другими языками: к примеру, число татароговорящих россиян за те же 8 лет уменьшилось на 1 млн человек.

Как сообшалось 8 августа, самоубийство полицейского в РФ транслировалось в прямом эфире в Instagram.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Россия, ученый, самоубийство. самосожжение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Alexsy    10.09.2019, 18:20
Оценка:  -3
Alexsy
Интересно,
А петя хуесос прпустят?
G_only_G    10.09.2019, 18:18
Оценка:  +6
G_only_G
Фрагментация РФ на независимые Республики в наших общих интересах и интересах цивилизованного Мира!
Если кто-то при этом голосует за кремлевских консервативно-большевистских свинособак, то они создают себе проблемы.
Слава независимой Карелии!
PAINKILLER7    10.09.2019, 17:51
Оценка:  +1
PAINKILLER7
Это кацапизазия - дебилизация называется.
nelci    10.09.2019, 18:11
Оценка:  -3
nelci
У нас и самоподжогами заниматься не надо, захочешь отстаивать изучение в школах языки меньшинств, так к тебе придут нужные люди и подожгут без твоей помощи и тебя и школу в придачу!....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь