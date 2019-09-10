Протестовал против русификации: В Ижевске ученый совершил самосожжение

Прохожие попытались потушить пламя.

Возле стен Госсовета Удмуртии в городе Ижевск Российской Федерации 10 сентября поджег себя российский ученый Альберт Разин, позже он скончался в больнице.

Об этом сообщает ресурс Udm-Info.

Напомним, утром во вторник, 10 сентября, активист вышел на площадь пикетировать здание республиканского парламента. Там он совершил попытку самосожжения.

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“На наших глазах пришел человек, явно подготовленный - на нем была маска и много слоев одежды. Было видно, что какая-то жидкость лилась, и он загорелся. Это произошло примерно в 9:45 часов (8:45 по Киеву - ред.). Пламя усиливалось на нем, проезжавшие мимо водители пытались его тушить с помощью огнетушителей, но пламя не потухало, а только усиливалось. Потом с него стала спадать одежда, он упал и его продолжали тушить. Никаких высказываний и криков не было. Были еще люди рядом, которые пытались его тушить. Скорая ехала долго - минут 15“,- рассказала свидетель Юлия Кузнецова изданию “Коммерсантъ“.

Прохожие попытались потушить пламя, но сбить его удалось только приехавшим спасателям. По данным очевидцев, Разин был жив, дышал. Его госпитализировали в больницу, однако в обед в этот же день он скончался в медучреждении. Мужчина получил более 90% ожогов тела.

Ученый Альберт Разин совершил самосожжение social media

Как напоминает Idel.Реалии, после заявления президента РФ Путина о недопустимости принуждения изучать неродные языки, государственные языки национальных республик федерации, кроме русского, перестали быть частью обязательной школьной программы.

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Это вызвало волнения в ряде республик Поволжья: например, представители татарской, башкирской, чувашской общественности требовали отстоять обязательное преподавание их языков, т.к. в противном случае, по их мнению, исчезновение языков народов РФ может ускориться. Результаты Всероссийских переписей 2002 и 2010 годов показали, что за 8 лет количество людей, владеющих удмуртским, сократилось на 30%: от 463-х тыс. человек до 324-х тыс. Аналогичная ситуация наблюдается и с другими языками: к примеру, число татароговорящих россиян за те же 8 лет уменьшилось на 1 млн человек.

Как сообшалось 8 августа, самоубийство полицейского в РФ транслировалось в прямом эфире в Instagram.

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