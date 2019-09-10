Украинские полярники нашли в Антарктиде загадочную ледяную пещеру

Ученых удивила не только ее красота, но и ряд научных загадок, обнаруженных внутри.

Украинские полярники нашли в Антарктиде ледниковую пещеру, которая считалась утраченной в течение нескольких лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Как рассказал руководитель 24-й украинской антарктической экспедиции Игорь Дикий, много лет назад эту пещеру обнаружили на острове Галиндез, где находится украинская станция “Академик Вернадский“. Вход в нее располагался на противоположном от станции берегу острова. Несколько лет назад ледник, в котором и образовалась пещера, сдвинулся в океан, в результате чего вход завалило.

После этого предпринималось несколько попыток найти другой вход, но все они оказались напрасными. И только во время нынешней экспедиции украинские полярники всё-таки сумели найти путь в удивительную пещеру.

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При повторном обследовании выяснилось, пещера в три раза больше, чем считалось ранее. Общая длина коридоров, расположенных в три яруса — около 200 метров. Внутри ее залов протекает река и располагается несколько озер.

Воду и лед из озер и реки взяли для проведения гидрохимического анализа и дальнейших исследований. В частности будут изучаться содержащиеся в образцах вирусы и бактерии. Некоторые образцы льда будут сохранены для подробного анализа в лабораториях на территории Украины.

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Одной из самых загадочных находок, обнаруженных в ледяной пещере, стало перо птицы, вмурованное в одну из ледовых глыб. Ученые сразу поняли, что оно не принадлежало пингвину, но чье же оно тогда – пока остается загадкой. Этот образец тоже планируется доставить в Украину.

Напомним, со дна моря исчезла немецкая подводная обсерватория. Ученые не верят, что станцию весом в 750 кг могли унести морские течения или животные.

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