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Земан пообещал поговорить с Зеленским об автономии для русинов

Комментариев: 1
Чешский президент провел встречу с делегацией русинских активистов, которым обещал обсудить их автономию с президентом Украины.
Земан встретился с делегацией русинских активистов
Земан встретился с делегацией русинских активистов
radio.cz

В начале сентября Президент Чехии Милош Земан встретился с делегацией из семи человек, которая якобы “представляет интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины“. Об этом сообщает чешское Radio Praha.

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По имеющейся информации, встреча была символически приурочена к столетию подписания Сен-Жерменского договора. 10 сентября 1919 года по этому соглашению Подкарпатская Русь, составляющая ныне территории украинского Закарпатья, была официально передана новообразованной Чехословакии.

Во время встречи с “русинской делегацией“ президент Чехии, известный своими пророссийскими взглядами, согласился выступить в роли посредника между Киевом и закарпатскими русинами, которые якобы “требуют своего официального признания как отдельного народа и статуса автономии для своей территории“. Земан пообещал обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя и подчеркнул, что изменение системы централизации является исключительно внутренним делом Украины.

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Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, комментируя эту встречу для чешской прессы, заявил, что активисты, выступающие от имени русинов, занимаются дестабилизацией страны:

Русинский вопрос – это не вопрос национальности, а политический проект, который в значительной степени поддерживает, продвигает и финансирует Кремль с целью дестабилизации ситуации в Украине, прежде всего в Закарпатье, - заявил украинский дипломат.

Напомним, в Праге предложили России забрать памятник советскому маршалу. Администрация города устала отмывать монумент от краски, которой его обливают местные жители.

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Теги: Земан, Чехия, Закарпатье, русины
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Комментариев (2)
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ПНХвата    10.09.2019, 18:28
Оценка:  0
ПНХвата
Старому алкашу Земану болт в дупу, а не автономию!))
ВосставшийИзБана    10.09.2019, 18:14
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Русины - жители Руси. Какая автономия и от чего? Это все равно как киевляне Воскресенки попросили автономию от Киева.
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