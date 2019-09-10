Земан пообещал поговорить с Зеленским об автономии для русинов

Чешский президент провел встречу с делегацией русинских активистов, которым обещал обсудить их автономию с президентом Украины.

В начале сентября Президент Чехии Милош Земан встретился с делегацией из семи человек, которая якобы “представляет интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины“. Об этом сообщает чешское Radio Praha.

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По имеющейся информации, встреча была символически приурочена к столетию подписания Сен-Жерменского договора. 10 сентября 1919 года по этому соглашению Подкарпатская Русь, составляющая ныне территории украинского Закарпатья, была официально передана новообразованной Чехословакии.

Во время встречи с “русинской делегацией“ президент Чехии, известный своими пророссийскими взглядами, согласился выступить в роли посредника между Киевом и закарпатскими русинами, которые якобы “требуют своего официального признания как отдельного народа и статуса автономии для своей территории“. Земан пообещал обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя и подчеркнул, что изменение системы централизации является исключительно внутренним делом Украины.

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Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, комментируя эту встречу для чешской прессы, заявил, что активисты, выступающие от имени русинов, занимаются дестабилизацией страны:

Русинский вопрос – это не вопрос национальности, а политический проект, который в значительной степени поддерживает, продвигает и финансирует Кремль с целью дестабилизации ситуации в Украине, прежде всего в Закарпатье, - заявил украинский дипломат.

Напомним, в Праге предложили России забрать памятник советскому маршалу. Администрация города устала отмывать монумент от краски, которой его обливают местные жители.

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