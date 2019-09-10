В Ираке во время религиозного праздника погибли десятки человек

В городе Кербела произошло обрушение части пешеходного перехода, на котором столпилось большое число людей.

По меньшей мере 31 человек погиб и около сотни пострадали во вторник в иракском городе Кербела в результате давки во время мусульманского праздника Ашура. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya во вторник, 10 сентября.

При этом отмечается, что это пока не окончательные цифры. По разным оценкам, число погибших может достичь 100 человек.

Согласно предварительным данным, произошло обрушение части пешеходного перехода, на котором одновременно столпилось большое число людей.

Иракские шииты отмечают в эти дни Ашуру – день поминовения мучеников. В эту дату, которая у шиитов считается одним из главных религиозных праздников, мусульмане вспоминают битву при Кербеле 680 года, когда был убит имам Хусейн, его брат Аббас и 70 их сподвижников. Каждый год в этот город для ритуальных шествий прибывают несколько миллионов паломников.

Ранее в июне в столице Мадагаскара Антананариву на праздновании по случаю Дня независимости в давке на стадионе погибли 15 человек, еще 75 были травмированы.

А весной в Северной Ирландии в давке на дискотеке погибли трое подростков.

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