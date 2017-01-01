Подсчитан возможный ущерб от урагана Дориан

Страховые компании оценивают возможный ущерб от последствий урагана Дориан в Карибском регионе от 3,5 до 6,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении компания RMS, которая занимается моделированием рисков.

"По оценкам RMS, убытки, подлежащие возмещению, в результате ветра и штормовых волн во время урагана Дориан в регионе Карибского моря составят от 3,5 до 6,5 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении.

Напомним, ураган Дориан разрушил более 13 тысяч зданий и привел к гибели по меньшей мере 50 человек на Багамских островах. Также сообщалось о жертвах в США.