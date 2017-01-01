Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подсчитан возможный ущерб от урагана Дориан

Комментариев: 0
Страховым компаниям придется выплатить до 6,5 миллиардов долларов пострадавшим от урагана.
Количество жертв урагана на Багамах может вырасти
Количество жертв урагана на Багамах может вырасти
Страховые компании оценивают возможный ущерб от последствий урагана Дориан в Карибском регионе от 3,5 до 6,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении компания RMS, которая занимается моделированием рисков.
 
 
"По оценкам RMS, убытки, подлежащие возмещению, в результате ветра и штормовых волн во время урагана Дориан в регионе Карибского моря составят от 3,5 до 6,5 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении.
 
Напомним, ураган Дориан разрушил более 13 тысяч зданий и привел к гибели по меньшей мере 50 человек на Багамских островах. Также сообщалось о жертвах в США.
 
Затем стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США к Канаде, нанося существенный ущерб.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Карибское море, ураган, страховка, Багамские острова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь