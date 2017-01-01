Трамп отправил Болтона в отставку

Американский лидер заявил, что был категорически не согласен со многими предложениями своего помощника.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Сообщение об этом американский лидер опубликовал во вторник, 10 сентября, на своей странице в Twitter.

"Я проинформировал вчера вечером Джона Болтона, что его служба больше не требуется в Белом доме. Я был категорически не согласен со многими его предложениями, как и многие другие в администрации, и по этой причине я сказал Джону, чтобы он подал в отставку", - написал Трамп.

Он также добавил, что Болтон выполнил его просьбу и утром во вторник подал в отставку. Трамп пообещал назвать имя преемника Болтона на следующей неделе.

Ранее Трамп заявлял, что доволен советами Болтона, но несмотря на это сдерживает его нрав.

Перед этим стало известно, что Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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