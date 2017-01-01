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Назван преемник Болтона на посту советника по нацбезопасности США

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Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарльз Капперман.
Белый дом
Белый дом

Временно исполняющим обязанности советника президента США по безопасности станет Чарли Каппермен, сообщает пресс-служба Белого дома во вторник, 10 сентября.
 
Ранее Каппермен занимал должность заместителя советника по нацбезопасности Джона Болтона, который подал рапорт об отставке.
 
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил накануне Болтона подать в отставку, так как был не согласен с его позицией по ряду вопросов. При этом Болтон заявил, что сам решил подать в отставку.
 
Трамп намерен назначить нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

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Теги: США, Белый Дом, советник президента, нацбезопасность
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Источник: korrespondent.net

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