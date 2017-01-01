Назван преемник Болтона на посту советника по нацбезопасности США

Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарльз Капперман.



Временно исполняющим обязанности советника президента США по безопасности станет Чарли Каппермен, сообщает пресс-служба Белого дома во вторник, 10 сентября.



Ранее Каппермен занимал должность заместителя советника по нацбезопасности Джона Болтона, который подал рапорт об отставке.



Трамп намерен назначить нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

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