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Рейтинг Трампа среди американцев снизился

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Рейтинг главы Белого дома резко упал из-за опасений американцев перед грядущей рецессией и ростом цен из-за торговой войны с Китаем.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп

Рейтинг президента США Дональда Трампа снизился из-за того, что американцы опасаются увеличения цен, которое может быть вызвано торговой войной с Китаем, пишет The Washington Post.
 
Согласно проведенному опросу, рейтинг американского президента снизился с 44% поддержки до 38%. Всего 27% американцев полностью поддерживают политику Трампа, тогда, как не одобряют уже 48%.
 
Большинство граждан США беспокоятся о перспективе увеличения цен на товары, а также установления рецессии, которую может спровоцировать торговая война с Китаем.

Напомним,Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 млрд долларов увеличатся с 10% до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 млрд долларов вырастут с 25 до 30%.

Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 млрд долларов.

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Теги: рейтинг, США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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