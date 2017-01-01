У посольства США в Кабуле прогремел взрыв

Взрыв у американского диппредставительства произошел 11 сентября, в годовщину терактов 2001 года в США.

Взрыв у посольства США в Кабуле АР



Мощный взрыв произошел около здания посольства США в афганском Кабуле в годовщину терактов 11 сентября, сообщает Washington Times

Отмечается, что в районе Шаш Дарак, где располагается американское диппредставительство, поднимается дым и были слышны сирены.





Синьхуа со ссылкой на местного журналиста сообщает, что причиной взрыва стала ракетная атака.

Официальной реакции на данную информацию пока нет. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.



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