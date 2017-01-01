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У посольства США в Кабуле прогремел взрыв

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Взрыв у американского диппредставительства произошел 11 сентября, в годовщину терактов 2001 года в США.
Взрыв у посольства США в Кабуле
Взрыв у посольства США в Кабуле
АР
 
Мощный взрыв произошел около здания посольства США в афганском Кабуле в годовщину терактов 11 сентября, сообщает Washington Times.
 
Отмечается, что в районе Шаш Дарак, где располагается американское диппредставительство, поднимается дым и были слышны сирены. 
 
Синьхуа со ссылкой на местного журналиста сообщает, что причиной взрыва стала ракетная атака.
 
Официальной реакции на данную информацию пока нет. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
 
Напомним, 8 сентября президент США Дональд Трамп в связи с гибелью от взрыва в Афганистане американского солдата и еще 11 человек объявил об отмене переговоров с лидерами Талибана и президентом Афганистана.

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Теги: 11 сентября, Афганистан, взрыв, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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