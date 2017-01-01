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Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 находился в 251 километре к западу от города Ситка.
У берегов Аляски произошло землетрясение
У берегов Аляски произошло землетрясение
АР

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
 
Эпицентр землетрясения располагался в 251 километре к западу от города Ситка.
 
Информации о пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, в августе у побережья Индонезии произошло мощное землетрясение. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Ранее в Турции землетрясение повредило тысячу домов. Магнитуда толчков составила 6,5 баллов.

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Теги: Землетрясения, Аляска, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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