Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 находился в 251 километре к западу от города Ситка.



Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения располагался в 251 километре к западу от города Ситка.

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